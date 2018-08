Borstkanker ontdekt bij vrouw Assad, behandeling begint nog zelfde dag

De echtgenote van de Syrische leider glimlacht op de afbeelding en lijkt in een ziekenhuiskamer te zitten. „Asma al-Assad begint aan de eerste fase van haar behandeling vanwege een kwaadaardige tumor in de borst”, meldt de Syrische regering in een verklaring. „Die is eerder vandaag ontdekt.”

President Bashar al-Assad (rechts) en zijn vrouw Asma al-Assad (links). Ⓒ EPA

De in Londen opgegroeide vrouw van Syrische afkomst werkte eerder als bankier. Ze trouwde in 2000 met Bashar, de omstreden huidige president van Syrië. De burgeroorlog in het land heeft de afgelopen jaren vermoedelijk aan honderdduizenden mensen het leven gekost.