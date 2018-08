Kabila doet niet mee aan verkiezing Congo

Kabila is sinds 2001 aan de macht en mag volgens de grondwet geen derde keer meedoen aan de verkiezingen. Die hadden eigenlijk al in 2016 georganiseerd moeten worden, maar dat gebeurde niet. Dat leidde tot speculatie over de vraag of Kabila van plan was de grondwet te negeren door te proberen langer aan te blijven.

Ramazani, de beoogde opvolger van Kabila, staat op de Europese sanctielijst vanwege vermeende mensenrechtenschendingen. Ook meerdere oppositiekandidaten willen in december een greep doen naar het presidentschap, onder wie Jean-Pierre Bemba. Het Internationaal Strafhof (ICC) had hem veroordeeld wegens oorlogsmisdaden, maar in hoger beroep volgde eerder dit jaar verrassend vrijspraak.