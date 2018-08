Dit is de verdachte in de Kattenburgzaak

Aan het begin van de middag komt de verdachte Tim S. de rechtszaal binnen. ,,U zit nog steeds vast”, vraagt de rechter voor de vorm. ,,Helaas wel”, antwoordt hij. Omdat er over twee weken nog getuigen moeten worden gehoord en het OM nog wacht op rapportages van het Nederlands Forensisch Instituut, besloot de rechter om de zaak tot 31 oktober aan te houden.

Tijdens de zitting die vanmiddag slechts enkele minuten duurde, lukte het rechtbanktekenaar Petra Urban om een tekening van de verdachte te maken.

De 39-jarige Amsterdammer schoot volgens justitie vorig jaar november Ayman Mouya (19) op straat in Kattenburg dood. Dat gebeurde na een ruzie waarbij S. klappen zou hebben gekregen. Daarop zou hij de groep jongens onder vuur hebben genomen. Het slachtoffer Ayman werd daarop geraakt in de hals, borst, buik en hoofd en stierf ter plekke. De schutter gaf zichzelf een dag later aan.

Bij de schietpartij raakten drie andere jongens gewond, onder wie Gianni L. Hij raakte twee maanden later opnieuw gewond tijdens een schietpartij in een buurtcentrum in Wittenburg, waarbij de 17-jarige stagiair Mohammed Bouchikhi werd doodgeschoten. Het OM heeft geen aanwijzingen dat de schietpartijen gerelateerd zijn.