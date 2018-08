PVV raadslid: ’Ik ben verkracht door moslims’

PVV-fractievoorzitter Karen Gerbrand zegt in een verklaring: „Het filmpje is gemaakt na een jaar van ellende, geen enkele steun van politie of burgemeester.”

Raadslid Van Doorn geeft via Twitter een verklaring over de beschuldigingen. „Beste media, ik ben op vakantie dus bellen heeft geen zin. Ik verlaag mij niet tot een inhoudelijke reactie op de aantijgingen van mevrouw Dille. Wel overweeg ik aangifte wegens smaad/laster. Ik wens iedereen nog een mooie zomer.”

Het filmpje is inmiddels verwijderd van de Facebookpagina van Dille, maar nog wel te bekijken op GeenStijl.

Onveilig

In het filmpje zegt Dille: ”Ik wil gewoon dat de wereld de waarheid weet. 15 maart 2017 ben ik ontvoerd, verkracht en mishandeld door een groep moslims omdat ze graag wilden dat ik mijn mond zou houden in de Haagse gemeenteraad. Nadat ze klaar waren, zeiden ze: ’Heb je respect voor Mohammed, heb je respect voor Allah, heb je respect voor Arnoud?”

Willie Dille in de video waarin ze zegt verkracht te zijn door ’een groep moslims’. Ⓒ PVV/Willie Dille

„En toen wist ik al wie erachter zat. Arnoud van Doorn die ook in de gemeenteraad zit, en ooit door mij ontslagen is als medewerker, die haat mij intens, een vreselijk gemene man. Nadat het gebeurd was, heb ik het aan niemand verteld, ik heb de volgende dag gewoon m’n debatten gedaan. Het enige dat vanaf dat moment veranderd is, dat ik mezelf nooit meer veilig heb gevoeld.”

Dille geeft in het filmpje aan dit te hebben aangekaart bij de burgemeester en politie. „Ik wil dat iedereen weet dat de politie in Nederland faalt en Pauline Krikke (burgemeester) gefaald heeft”, zegt Dille. Tot slot gaf ze aan haar functie als raadslid neer te leggen. Volgens een woordvoerder van de PVV-fractie is dit niet het geval.

„Willie is een zeer sociaal, gedreven, intelligent politica die nooit zal stoppen het vrije woord te verdedigen en die de strijd tegen de islam zal voortzetten. Van stoppen is dan ook geen sprake. De laatste bedreiging was echter de spreekwoordelijke druppel. Een uitgebreide reactie op het gebeuren zal komen als de rust wat is weergekeerd. Het verzoek is dan ook Willie nu met rust te laten”, schrijft de PVV in een verklaring.

Onderzoek

Burgemeester Pauline Krikke zegt in een reactie het volgende: „Uiteraard is er alle reden om nogmaals met mevrouw Dille in gesprek te gaan. Zonder de expliciete toestemming van mevrouw Dille kan ik natuurlijk geen uitspraken doen over in het verleden reeds gevoerde gesprekken. Die toestemming is er op dit moment niet. Uiteraard worden publiek geuite beschuldigingen, ook van en over gemeenteraadsleden, door mij, het OM en de politie na aangifte zeer serieus genomen en op strafbare feiten onderzocht.”

Een woordvoerder van de politie geeft aan om privacyredenen niet te kunnen bevestigen of er wel of geen aangifte is gedaan.