Tweede hittegolf is voorbij door ’koele’ woensdag

Het is gedaan met de hitte. Ⓒ Sjef Kenniphaas

DE BILT - De tweede landelijke hittegolf van de zomer is voorbij. De temperatuur in De Bilt kwam woensdag niet boven de 25 graden. Het maximum was 23,2 graden „en daar komt komende uren nauwelijks meer iets bij”, aldus Weeronline. De hittegolf heeft anderhalve week geduurd.