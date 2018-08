Anderhalve dag wachten op vliegtuig

Vlucht AT 621 van Royal Air Maroc is al vijf (!) maal uitgesteld. Passagier Rachid Boach is de wanhoop nabij.

Het vliegtuig zou dinsdagmorgen 10.20 uur vertrekken naar Al Hoceima. Daarna volgde het ene na het andere uitstel. De maatschappij is onbereikbaar voor de passagiers.

„Als we Royal Air Maroc belden, kwamen wij in de wacht te staan en werden we niets wijzer”, zegt hij bij AT5.

Uiteindelijk werd iedereen naar het Ibis hotel gedirigeerd. Vanmorgen om 7 uur zou het toestel toch vertrekken. Iedereen stond klaar, maar toen werd de vlucht weer uitgesteld.

De laatste info is dat de vlucht woensdagavond om 21 uur gaat. Rachid heeft er weinig vertrouwen in. „We zitten hier in een hotel zonder spullen omdat we niet bij onze koffers kunnen en hebben geen idee wanneer we gaan vliegen. We voelen ons volledig in de steek gelaten. Ze communiceren gewoon niet met ons. We krijgen al onze informatie via een bord in het hotel.”

Rachid vermoedt dat de politieke situatie in Al Hoceima mogelijk aanleiding is voor het uitstel. Er wordt voor ongeregeldheden gevreesd. Op Twitter waarschuwde Royal Air Maroc maandag al dat er mogelijk vluchten vertraagd zouden kunnen worden door ’sociale onrust’ in Marokko.