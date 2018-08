Brand Algarve kan nog dagen duren

In totaal houden nu 1450 mensen zich met groot materieel, waaronder een tiental vliegtuigen, bezig met de bestrijding. Ondanks hun inspanningen verspreidt het vuur, dat vrijdag oplaaide, zich van de heuvels bij Monchique gestaag richting de kust.

Costa vertelde op tv dat de voorbije week in Portugal, terwijl er een verzengende hittegolf over het land trok, meer dan 500 branden zijn geblust. „Maar over een raakten we de controle kwijt. Dat is een operatie die nog dagen zal duren. Het is een illusie te denken dat het een kwestie is van uren om het vuur uit te krijgen.”

