’Student Floris (21) verongelukt in Thailand’

Floris was met een hockeyvriend op vakantie in Thailand waar hij - zoals veel toeristen doen - een scooter huurde.

Tijdens een tochtje kwam hij daar in een bocht in botsing met een tegemoetkomende vrachtwagen. Floris belandde in een lokaal ziekenhuis en werd later overgebracht naar een groter ziekenhuis. Daar overleed hij, in het bijzijn van zijn ouders, woensdag aan zijn verwondingen.

Leden van Hockey Club Alphen (HCA) zijn geschokt. Floris wordt door bestuurslid Peter Barentsen omschreven als een ‘onwijs aardig en lieve jongen’. Hoe de clubleden hem gaan herdenken, staat nog niet vast.