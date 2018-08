Senaat VS wil Assange horen

Wikileaks deelde ook een foto van de brief, die op 1 augustus zou zijn opgesteld. De commissie zegt Assange te willen horen vanwege het onderzoek naar de mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezing. Wikileaks publiceerde destijds e-mails van de Democratische Partij die door vermeende Russische hackers waren gestolen.

Assange, die zich schuilhoudt in de Ecuadoraanse ambassade in Londen, krijgt het verzoek zich beschikbaar te stellen voor een gesprek achter gesloten deuren. Die bijeenkomst zou kunnen plaatsvinden op een „tijd en plaats” waar beide partijen zich in kunnen vinden. De Amerikaanse autoriteiten hebben de authenticiteit van de brief nog niet bevestigd.