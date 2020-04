Verdachte doodsteken Rik van de Rakt (18) langer vast

„Het onderzoek gaan intussen onverminderd verder. We wachten onder meer op de resultaten van het sporenonderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut”, zo meldde de rechter aldus het Brabants Dagblad.

Van de Rakt werd zondag 19 april doodgestoken, terwijl hij op zijn fiets op weg was naar zijn baan in het bejaardentehuis in Oss. De verdachte is de 25-jarige Soedanees Abdallah A.