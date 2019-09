Honderden vast in North Carolina door orkaan Dorian

In de kustgebieden bij North Carolina zitten ongeveer 200.000 mensen zonder stroom. Over eventuele slachtoffers is niets bekend.

Bekijk ook: Dorian bereikt Verenigde Staten

Bekijk ook: Orkaan Dorian nu nog categorie 1

De orkaan, die inmiddels is afgezwakt, raasde eerst over de Bahama’s. Daar vielen zeker dertig doden. De schade is enorm. Huizen zijn vernield en grote gebieden zijn overstroomd.

Bekijk ook: Dodental orkaan Dorian stijgt naar 30

De verwachting is dat Dorian naar het noordoosten van de Verenigde Staten trekt.