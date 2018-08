Hitte werd zeehonden fataal

,,Twee weken geleden zijn er op een dag vijf zeehonden overleden in het buitenbad tijdens het schoonmaken van buitenbad’’, vertelt voorzitter Guus Schweigmann van de opvang. ,,Dan halen we ze uit het bad en liggen ze op een plateau. Dat gaat altijd goed. Ze liggen daar een uurtje of vier.’’

Bekijk ook: Vijf zeehondenpups sterven zomaar in opvang

Maar nadat de medewerkers de zeehonden anderhalf uur achter hadden gelaten, bleken ze ineens dood.

42 graden

Volgens Schweigmann constateerde een dierenarts onmiddellijk al dat het waarschijnlijk ging om oververhitting. ,,Hij heeft de temperatuur gemeten en die was bij alle vijf boven de 42 graden. Terwijl zeehonden normaal een temperatuur hebben van rond de 36, 37 graden.’’

Extreem warm was het die dag echter niet. ,,Het is die dag niet warmer dan 23 graden geweest buiten. Pas de dagen erna waren tropisch, met 30 tot 35 graden.’’ Ook de plek waar ze waren gevonden was niet heel heet, zegt Schweigmann. De beestjes lagen in de schaduw van een hekje. ,,We hebben daarna thermometers opgehangen bij die tropische dagen en toen was het daar 28 graden, maar toen was het dus overal veel warmer.’’

Honderd procent zekerheid heeft de opvang dan ook niet over de doodsoorzaak. Mogelijk is er sprake geweest van een virus of een vergiftiging. ,,Want het blijft een raadsel waarom alle vijf tegelijk dood zijn gegaan.’’ Meer onderzoek, naar verschillende virussen en gifsoorten, is te kostbaar. ,,Misschien dat ooit een student hier een onderzoek aan wil wijden. We hebben toch een beetje een onbevredigend gevoel nu.’’

Maatregelen

De zeehondjes, Dion, Rudmer, Arne, William en Gijs, kwamen als ondervoede huilers in de opvang terecht en waren voldoende aangesterkt voor het buitenbad.

De opvang heeft voor de zekerheid extra maatregelen genomen om verspreiding van ziektes te vermijden. Daarnaast zullen de medewerkers strikter het protocol naleven met betrekking tot de tijden voor het verversen van het bad met heet weer. Op de bewuste dag werd het bad ’s middags verschoond, terwijl dat eigenlijk ’s avonds moet gebeuren als het warm is.