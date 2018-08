Voor of tegen: de show gaat door

Tientallen bestelwagens vol met hondenbrokken rijden over de parkeerplaats van de RAI. Borden met ’No dogs allowed in the toilet area’ hangen door het gebouw heen. De organisatie heeft wel anderhalf jaar voorbereiding gevergd, volgens John Wauben, bestuurslid van de World Dog Show. „Van het bid tot de laatste voorbereidingen vandaag.” Hij moest flink werven. „Er zijn bijvoorbeeld al meer dan 60 keuringsringen. Bij elke ring moeten we zeker drie mensen neerzetten.” In totaal zijn zo’n 450 mensen erbij betrokken, bijna allemaal vrijwillig.

Brokken

De tienduizenden honden moeten tijdens het festival bovendien onderdak krijgen. Honderden hotels, bungalowparken en campers zijn ingeschakeld. Een viervoeter kan met zijn eigenaar in een hotelkamer worden geplaatst en daar in zijn bench slapen. Vanwege de drukte in hotels krijgen de dieren soms tientallen kilometers verderop een logeeradres.

Er doen 360 rassen mee, die in totaal zo’n tweeduizend prijzen kunnen verdienen. Per ras worden de beste vrouwtjes en mannetjes verkozen en zijn er leeftijdscategorieën als ’beste jeugdige hond’ en ’beste veteraan’. Wauben: „Het gaat daarbij bijvoorbeeld om hoe hoog en lang de hond is en of de haren en neus de juiste afmetingen hebben. Ook moet de hond mooi in draf lopen.”

De grote keuringsring met groene mat is woensdagmiddag nog leeg. Er hangt rood lint voor de tribunes. Medewerkers rijden af en aan in karretjes met pallets. Die zijn voor de 200 stands waar allerlei producten worden verkocht, zoals hondenspeeltjes en speciale T-shirts. Honden kunnen op de dag zelf ook losgaan met spelletjes als frisbee vangen. Een hal huisvest campers, waar de deelnemers tussendoor worden opgevangen.

Poep

Honderdduizenden kilo’s hondenbrokken vliegen er doorheen tijdens het evenement en dat levert duizenden kilo’s poep op. De organisatie zet speciale teams in om de troep op te ruimen. „Maar het is de moeite waard”, zegt Wauben. „Met deze show kunnen baasjes echt hun passie en zorg voor honden laten zien.”

Niet iedereen is het daarmee eens. Zo stoort Sarah Pesie van stichting Dier & Recht zich aan de maatstaven van de show. „De honden moeten aan bepaalde kenmerken voldoen, waardoor de besten bijvoorbeeld een platte neus hebben. Maar daardoor kunnen ze veel minder goed ademen. De winnende honden worden bovendien doorgefokt, waardoor het gevaar op inteelt binnen rassen toeneemt. En daardoor ontstaan weer ziekten als epilepsie en hartruis.”

Vanuit het Amsterdamse stadsbestuur klonk kritiek van GroenLinks. De reis en show zouden te stressvol zijn voor de dieren. Terwijl oud-burgemeester Eberhard van der Laan zich voor zijn overlijden nog hard gemaakt had voor de komst van het evenement. Wauben: „Dit evenement is echt een eerbetoon aan Van der Laan. Dat de gemeente inmiddels heel anders over het evenement denkt, is een typisch voorbeeld van hoe politiek werkt.”

Stress

Wauben wordt moe van alle criticasters. „De mensen moeten maar eens komen kijken. Dagelijks is er een briefing met keurmeesters. Honden die niet goed kunnen lopen en te kleine neusgaten hebben, laten we niet doorgaan naar de volgende ronde. We maken bovendien afspraken met luchtvervoerders. Zij stellen een maximumcapaciteit aan honden in voor de vliegreis.” Hij wijst op de ontspannende functie van het evenement. „De honden zijn voortdurend dicht bij hun baasje. Ze worden geknuffeld en geaaid. Zo’n 98 procent van de honden is hier gelukkig.”

Pesie is blij met de gezondheidscontrole, al moet ze het nog zien. „Er is verbetering. Maar in de praktijk zag je bij honden tijdens de show vooral stresssignalen als hijgen, gapen, het pootje omhoog, trillen en piepen. De organisatie heeft lang het belang van mensen boven dieren gesteld; dat vinden wij een slechte zaak.”