Politie niet in cassatie tegen schadeclaim neergeschoten man

Op 31 mei 2015 werd Jonnathan door een agent neergeschoten in Susteren. Ten onrechte, zo bleek later. Jonnathan verkeerde die bewuste dag in psychotische toestand, maar had geen strafbare feiten gepleegd. De betrokken agent werd op basis van noodweer ontslagen van alle rechtsvervolging.

Schadepost

De Sittardenaar startte vervolgens een civiele procedure, waarin het hof in Den Haag besloot de politie aansprakelijk te stellen voor alle schade. „De verzekeraar moet de schadepost nu vaststellen”, zegt een politiewoordvoerster. „Wij vinden het belangrijk dat dit traject goed wordt afgerond.”