Tragedie in ziekenhuis New York: vrouw in bed doodgeschoten

Het drama speelde zich af in een aparte kamer van het Westchester Medical Center in Valhalla, zo’n 40 kilometer ten noorden van Manhattan. Ⓒ Hollandse Hoogte

NEW YORK - Een vrouw van in de zeventig is in een ziekenhuis in een buitenwijk van New York doodgeschoten door een familielid dat eveneens in de zeventig is. Dat melden lokale autoriteiten. De man maakt na het doodschieten van de vrouw een einde aan zijn leven.