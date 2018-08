’Het liefst zijn we niet nodig’

1 / 2 1 / 2 Dennis Kraats (l) en groepscommandant Jan Achterberg van het Veteranen Search Team. Ⓒ Aldo Allessie

Soest - Opnieuw zijn vandaag veteranen ingezet in een urgente vermissingszaak. Mede dankzij de inzet van Stichting Veteranen Search Team is er voor de familie van de vermiste Marloes (44) uit Amersfoort snel duidelijkheid gekomen. Helaas werd het levenloze lichaam van Marloes teruggevonden in het Monnikenbos, een bosgebied tussen Soest en Amersfoort. De vrouw was al twee dagen vermist waarna een grootschalige zoektocht op touw werd gezet.