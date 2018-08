’Kinderen in horror-complex werden getraind voor ’school shooting’’

Bij het complex werden drie vrouwen en twee mannen opgepakt. Ⓒ AP

AMALIA - De elf kinderen die zwaar verwaarloosd werden aangetroffen in een ondergronds wooncomplex in de Amerikaanse staat New Mexico werden getraind om met geweren een bloedbad aan te richten op een school, een zogenaamde ’school shooting’. Dat blijkt volgens persbureau AP uit rechtbankstukken.