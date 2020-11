Vrouw valt in slaap achter stuur, politie redt haar uit water

De vrouw reed rond 21 uur naar huis nadat ze klaar was met werken. Ze viel in slaap en reed de Mahoning-rivier in, zo meldt Fox News. Met haar mobiel belde ze de politie. De medewerker van de centrale hield de vrouw aan de lijn om haar rustig te houden, terwijl de brandweer en politie zich naar de plaats des onheils begaven.

De politie heeft bodycambeelden van de redding gedeeld op Facebook. Daarop is te zien hoe een agent het water ingaat en met een bijl de raam van de auto inslaat. Hij weet de vrouw te bevrijden, een andere agent helpt haar op het droge.

„Haar auto was bijna helemaal volgelopen met water toen de agenten haar uit de rivier haalden”, zo laat een woordvoerder weten. „Als de agenten dertig seconden later waren geweest, weet ik niet of ze er nu nog zou zijn.” De vrouw moest voor controle naar het ziekenhuis, ze raakte lichtgewond.