John Hinckley: ik ben weer helemaal beter

John Hinckley werd tijdens een rechtszaak in 1982 onschuldig bevonden, omdat hij vanwege een psychose ontoerekeningsvatbaar was. Hij dacht met de aanslag indruk te kunnen maken op actrice Jodie Foster.

In 2016 was de psychose dermate onder controle dat hij de kliniek waar hij verbleef, mocht verlaten. Onder voorwaarden: zo mag hij onder meer niet vrij reizen en moet hij op regelmatige basis op consult bij een psychiater.

Hinckley beweert nu dat hij psychisch weer volledig in orde is en normaal kan meedraaien in de maatschappij. Eind dit jaar volgt een onderzoek om te kijken of dit daadwerkelijk zo is.