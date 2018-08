Indrukwekkend natuurgeweld in Zwitserse Alpen

CHAMOSON - Hevig natuurgeweld in de Zwitserse Alpen. Door een zware hoosbui hoger in de bergen, is het dorpje Chamoson overspoeld door een enorme modderstroom. Er vielen geen gewonden omdat de kort daarvoor nog droogliggende kanalen en geulen de zwarte massa nipt wisten te verwerken. Wel was er de nodige materiële schade aan auto’s en gebouwen. Ook werden enkele wegen tijdelijk afgesloten.