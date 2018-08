Venezuela wil arrestatie oppositieleider na explosie drone

Maduro stelde Borges, die volgens hem in Colombia verblijft, verantwoordelijk voor de moordpoging. Eerder wees Maduro, die het olierijke land in een diepe crisis heeft gestort, al met de beschuldigende vinger naar zijn rechtse tegenstanders die nog vrij rondlopen en hulp kregen van de VS en Colombia.

Dinsdag werd oud-studentleider en politicus Juan Requesens opgepakt. Diens collega's raken naar verwachting hun parlementaire immuniteit kwijt. Het OM in Caracas heeft in totaal negentien verdachten op het oog, zes zitten al vast.

Julio Borges Ⓒ AFP