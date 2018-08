Leerlingen dealen en seks op toilet: ’Straat regeert op mbo-school’

Vandaag dient raadslid Jari Esbeukman schriftelijke vragen in bij het stadsbestuur. Hij stelt dat het op de locatie in Prins Alexander ’bij de beesten af is’ naar aanleiding van meldingen van klokkenluiders.

„Een deel van het personeel verzaakt les te geven doordat ze de leerlingen niet aankunnen, sommige andere leraren boeken wel klaslokalen maar komen niet opdagen, weer andere pokeren met elkaar onder werktijd.”

Een deel van de leerlingen zou alle regels naast zich neer hebben gelegd en doen waar ze zin in hebben. „En daarmee verziekt een kleine groep raddraaiers het voor de rest die deze opleiding wil doen en recht op goed onderwijs heeft.”

Ondanks een grote groep beveiligers, vijftien in totaal volgens het raadslid, regeert de straat op school. „Leerlingen houden gewoon hun petje op, zitten met de benen op tafel. Leraren geven les in de kantine omdat de leerlingen weigeren naar het lokaal te komen, het is een grote kolerezooi.”

Orde en regelmaat zijn overboord gegooid. „Er wordt gedeald in school, leerlingen lopen met zakken van een fastfoodketen rond maar daar zit geen eten in. Er wordt voor de ingang geblowd terwijl er een rookverbod is.”

Een geliefde bezigheid tussendoor is ’seks op de toiletten’, stellen klokkenluiders aan Esbeukman. „Ondanks de vele beveiligers is er geen controle op wie binnen komt en wie niet. Er zijn schoolpassen maar als die kwijt zijn krijg je een nieuwe en die is anoniem.”

Er wordt ook niet bijgehouden wie er wel en niet zijn, er wordt absentiefraude gepleegd, aldus de klokkenluiders. „Daarom wil ik dat de wethouder een onderzoek uitvoert naar de afwezigheidsregistratie.”

De opleiding ’ademt een sfeer van anarchisme’, toch heeft de gemeente weinig middelen om in te grijpen. Daar is de inspectie van het onderwijs voor verantwoordelijk.

„Die is al eens langs geweest maar kondigde het bezoek vooraf aan, dus alles was die dag helemaal perfect.” Esbeukman wil van verantwoordelijk wethouder Said Kasmi niet alleen weten of hij al op de hoogte is van de ellende op de school maar ook wat hij eraan kan en wil doen.

„Daarnaast ben ik benieuwd of deze toestanden zich beperken tot alleen deze schoollocatie of dat op andere mbo-opleidingen in de stad het ook een zooitje is.”

De gezamenlijke onderwijsinstelling stelt in een reactie niet op de hoogte te zijn van de problemen op de locatie in Prins Alexander, maar de zaak wel in onderzoek te nemen.