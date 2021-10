Premium Het beste van De Telegraaf

Tachtig procent heeft geen prik gehad Vooral ongevaccineerden op de ic’s

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

De speciale Covid-IC afdeling in het Leids Universitair Medisch Centrum. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Coronapatiënten in het ziekenhuis zijn sinds het begin van de crisis gemiddeld steeds jonger geworden. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). Tegelijkertijd is er recent wel weer een opmerkelijke stijging zichtbaar van ouderen die in het ziekenhuis worden opgenomen.