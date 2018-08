Wereldwijde luchtslag: KLM kaapt piloten weg

„Het is een feit dat er in de markt op het moment meer vraag naar piloten dan aanbod is. De uitstroom betreft vooral piloten van toestellen die gebruikt worden op de intercontinentale bestemmingen”, bevestigt een woordvoerder van TUI.

Ook Corendon zegt dat hun vliegers door KLM worden aangenomen.

Vliegtuigbouwer Boeing schat dat er de komende twintig jaar 790.000 piloten nodig zijn.

Bekijk ook: Wereldwijde jacht op piloten gaande