Stoeipartij gaat mis: meisje (9) heeft hele week schaar in haar hoofd

Nicole in het ziekenhuis afgelopen week Ⓒ VIDEOSTILL

General Santos City - Een stoeipartij op de Filipijnen is volledig uit de hand gelopen. De 9-jarige Nicole had ruzie met haar broer over een potlood. Hij sloeg Nicole met zijn rugzak waardoor de schaar in de tas uit het stof stak en in het hoofd van het meisje belandde.