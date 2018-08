Verzekering kan lokale overstroming dekken

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Plaatselijke overstromingen worden over een tijdje wellicht gedekt door de verzekering. Het is mogelijk om de dekking van particuliere en zakelijke opstal- en inboedelpolissen aan te passen, zegt het Verbond van Verzekeraars donderdag. Het gaat om een suggestie en niet om een bindend advies, benadrukt de koepelorganisatie, verzekeraars moeten zelf kijken of zij er ruimte voor hebben.