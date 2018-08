Doodrijder Walter van W. bijt in het stof

Dat bepaalde het gerechtshof in Leeuwarden vandaag. Ook het verzoek van de verdediging te achterhalen of ze ten tijde van het ongeluk telefoneerde, is afgewezen.

Volgens het hof is er geen enkele aanwijzing om aan te nemen dat Fleur gedronken had.

Een opsteker voor Fleurs ouders en zus die in de rechtszaal aanwezig waren. Twee weken geleden kregen zij een enorme klap te verwerken toen de verdediging het rijgedrag van Fleur in twijfel trok.

In maart 2016 was Walter van W. in zijn Porsche in een straatrace verwikkeld met zoon Casper. Fleur draaide in Loosdrecht net de weg op toen Walter haar met zijn Porsche in de flank ramde. Hij bleek te veel gedronken te hebben. Het meisje vocht twee weken voor haar leven, maar verloor de strijd.

Walter van W. en zoon Casper werden in november veroordeeld. Walter kreeg vier jaar cel en 5 jaar rijontzegging. Casper 100 uur taakstraf en 1 jaar rijontzegging. Fleurs ouders destijds over Walters vonnis: ,,Al had hij twintig jaar gekregen, was het nog niet genoeg”