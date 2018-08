Uitspraak in hoger beroep straatracers

Walter van W. (55) is in november vorig jaar door de rechtbank in Lelystad veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar voor het doodrijden van de 19-jarige Fleur Balkestein in Loosdrecht. Het ongeval vond plaats op de avond van 16 maart 2016. W. was met een Porsche 911 aan het racen op de openbare weg tegen zijn zoon Casper (34) in een Mini Cooper, waarbij snelheden tot 200 kilometer per uur werden bereikt.

De vrouw kwam met haar (kleine) auto van een uitrit. Zij overleed twee weken na de aanrijding aan haar verwondingen. De man, die onder invloed was van drank, kreeg ook een rijverbod van 5 jaar. Voormalig Transavia-piloot Casper (34) werd door de rechter een werkstraf van 100 uur opgelegd voor deelname aan de straatrace. Hij mag daarnaast 1 jaar lang geen autorijden.

Nu wil de advocaat van W. weten of Fleur zelf niet oplette of had gedronken. „Het is aannemelijk dat Fleur plotseling de weg is opgedraaid. En dat het ongeluk dus ook had plaatsgevonden als hij de maximumsnelheid had gereden”, zo zei advocaat Hogewind tijdens de regiezitting volgens NH Nieuws. „Eventuele medeschuld van Fleur aan het ongeluk zou bij een bewezen verklaring van invloed kunnen zijn op de strafmaat.”

