Man belt politie om olifant in voortuin

Bij de woning trof de politie de geschrokken bewoners aan, die de agenten vertelden dat de eigenaar van de olifant het beest zojuist had opgehaald en was vertrokken via een bospad. „Nadat wij dit bospad enkele honderden meters hadden gevolgd, troffen wij inderdaad de olifant aan, inclusief zijn eigenaar”, schrijft de politie Ommen op Facebook.

De eigenaar van het dier bleek een medewerker van het circus te zijn. De man laat zijn olifant een paar keer per dag uit. „Op een onbewaakt moment, zag de olifant kans om een tuin in te lopen. Volgens de eigenaar doet het dier dit normaal gesproken nooit. De olifant hoorde bij een circus, welke deze dagen op een camping in de omgeving is neergestreken”, aldus de politie.

De eigenaar baalde van het incident en is samen met de agenten teruggegaan naar de geschrokken bewoners. Hij heeft de poep van de oprit opgeruimd en een schadevergoeding aangeboden.