17-jarige verdachte van mishandeling boa’s in IJmuiden weer vrij

Donderdagmiddag werd een boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) met gezichtsletsel naar het ziekenhuis gebracht nadat hij was mishandeld in IJmuiden. Dat gebeurde op ’t Kwelderpad, een paadje dat naar het strand leidt. Andere boa’s werden geslagen en bespuugd. De politie hield ter plekke twee personen aan. Naast de 17-jarige jongen uit IJmuiden werd ook een 17-jarig meisje uit die plaats gearresteerd. Zij werd zaterdag weer door de politie vrijgelaten. Zij is dus niet voorgeleid aan de rechter-commissaris. Ook zij blijft verdachte in het onderzoek, zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie.

Volgens de politie sprong een van de jongeren vanaf de pier de zee in. Hierop werd hij aangesproken door de boa’s en moest hij zich legitimeren. De jongen wist zich los te rukken en ging er vandoor. Toen de boa’s de achtervolging over het strand inzetten, werden zij belaagd door een groep jongeren. De gewonde handhaver had letsel aan kaak en tanden.

Het is niet bekend onder welke voorwaarden de 17-jarige jongen weer is vrijgelaten. Over de inhoud van de voorwaarden die aan zijn vrijlating zijn verbonden, wil een rechtbankwoordvoerster niets kwijt.