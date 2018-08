’Zomerstorm op komst’

„In de loop van de middag en avond trekt een gebied met buien ons land in. Daarbij trekt de wind vanavond aan de westkust en op de Wadden aan naar stormkracht en mogelijk wordt op de oostelijke Wadden zelfs windkracht 10 aangetikt”, zo meldt Weeronline.

In het noordwesten kunnen zeer zware windstoten tot 110 km/uur voorkomen. Vooral in het oosten kunnen de buien stevig uitpakken. In de provincies Limburg, Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen is kans op onweer en hagel. Plaatselijk valt veel regen en daardoor is kans op wateroverlast. Voor de buien uit is het in het oosten eerst nog broeierig warm (26-27 graden).

Fikse storm

Vanavond trekken nieuwe buien vanuit het zuidwesten over het land. Dan zijn vooral de westelijke provincies aan de beurt. Plaatselijk kan er tot 30 mm regen vallen.

De wind draait naar het westen tot noordwesten en trekt snel aan naar krachtig in het binnenland en stormachtig in de kustgebieden. Aan de westkust en op de Wadden kan het tot een noordwesterstorm (windkracht 9) komen. Op de oostelijke Wadden kan de wind zelfs kort windkracht 10 aantikken.

Al duurt de storm niet meer dan een paar uur, in die tijd kan er toch veel schade aangericht worden. Vanwege de droogte zijn bomen verzwakt, waardoor ze gemakkelijk kunnen omwaaien.

Warmte weer terug

Vrijdag en zaterdag wordt het tijdelijk minder warm met maxima van 20-24 graden; normaal zomerweer. Zondag stijgt het kwik weer naar 26-30 graden. Ook de dagen daarna wordt het weer iets warmer dan gebruikelijk rond deze tijd.

Waarschuwing

Watersporters, buitenevenementen en kampeerder doen er goed aan de weerberichten goed in de gaten te houden. „We willen toch benadrukken op z’n minst na te den hoe het mogelijk slechte jou kan treffen. Waar kun je schuilen op de camping? Waar kan ik met de zeilboot beschutting zoeken? Je wilt komende nacht niet overvallen worden door de forse wind lijkt me, dus even rondvragen wat mogelijk is, lijkt ons zeer verstandig”, adviseert Michiel Severin, meteoroloog van Weerplaza.