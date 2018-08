Zambia zet oppositiekopstuk Zimbabwe uit

De politicus had zich eerder gemeld bij de grens met buurland Zambia na zich dagenlang te hebben schuilgehouden. Hij zou vervolgens korte tijd zijn vastgehouden. De Zimbabwaanse politie zocht Biti en andere oppositieleden vanwege de onlusten die volgden op de verkiezingen. Toen gingen aanhangers van de oppositie de straat op, waarna het leger ingreep. Er vielen zes doden.

De oppositie had een forse nederlaag geleden bij de eerste verkiezingen sinds het vertrek van Robert Mugabe, die tientallen jaren aan de macht was. Regeringspartij Zanu-PF verwierf een tweederdemeerderheid in het parlement en won de presidentsverkiezing. De oppositie denkt dat is gesjoemeld.