PVV-raadslid pleegt zelfmoord

De politica kwam gisteren in het nieuws nadat zij een video plaatste op Facebook met de boodschap dat zij het slachtoffer was van een groepsverkrachting door moslims. Ze zei dat ex-PVV’er Arnoud van Doorn erachter zou zitten. Hij is tegenwoordig de leider van een lokale islamitische partij. Van Doorn heeft afstand genomen van de beschuldiging.

Op sociale media werd getwijfeld aan het verhaal van Dille. Woensdagavond heeft de politica zelfmoord gepleegd. PVV-fractievoorzitter Karen Gerbrands bevestigt het overlijden van haar collega en vriendin.

Vriendin

„Met verslagenheid en intens verdriet hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van onze collega, strijdmakker en bovenal vriendin Willie Dille. Wat haar is overkomen en vooral de reacties daarop kon zij niet meer dragen. Wij wensen haar familie en vrienden alle kracht en sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies”, schrijft Gerbrands in een verklaring. „Wij zullen doorstrijden, zodat haar dood niet voor niets is geweest.”

PVV-leider Geert Wilders heeft geschokt gereageerd: „Willie was een geweldige warme collega die altijd oog had voor haar medemens en de jeugd in het bijzonder. Wij zullen haar enorm missen. Woorden schieten tekort. We wensen haar partner, kinderen, haar collega’s uit de Haagse PVV-fractie en iedereen die haar liefhad heel veel sterkte met dit onbeschrijfelijke verlies.''

Burgemeester

De Haagse burgemeester Pauline Krikke heeft haar vakantie afgebroken en keert terug naar Den Haag. ,,Het bericht van het overlijden van Willie Dille raakt mij zeer. De gemeenteraad van Den Haag verliest een betrokken en gepassioneerd raadslid en collega”, schrijft de eerste burger in een verklaring. „Willie Dille stond voor haar zaak. Ze kon stevig debatteren, maar kon ook humoristisch uit de hoek komen. We zullen haar zeer missen in de raad en in het debat.”

Ook minister-president Rutte laat weten ’geschokt’ te zijn. „Mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden. Heb Geert Wilders en de PVV veel sterkte gewenst met dit zware verlies. Sta in nauw contact met burgemeester Pauline Krikke en minister Ferdinand Grapperhaus”, schrijft de premier in een verklaring.

Dille zat tussen 2010 en 2012 voor de PVV in de Tweede Kamer. Sinds 2010 is ze gemeenteraadslid in Den Haag.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Tel: 0900-0113 of www.113.nl