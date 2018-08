Boeven gedragen zich voorbeeldig

Door de storing vielen op het hoogtepunt zo’n 450 van de 700 enkelbanden uit, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. De storing begon vrijdagochtend bij provider Tele2 en was zondagochtend hersteld. De gegevens van de enkelbanden zijn toen alsnog geupload.

Uit een eerste analyse blijkt een ,,regulier'' beeld. De meeste personen met enkelband zouden ook niet hebben geweten dat de verbinding was uitgevallen, aldus een woordvoerder van het ministerie. ,,Enkele gebruikers hebben ons zelf gebeld. We hebben hen verteld rustig af te wachten. Tot nog toe blijkt niemand misbruik van de situatie te hebben gemaakt, maar we moeten de data nog grondig analyseren.’’

De storing en de gevolgen worden door het ministerie nog geëvalueerd.