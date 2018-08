Burgemeester breekt vakantie af om dood Dille

De politica kwam gisteren in het nieuws nadat zij een video plaatste op Facebook met de boodschap dat zij het slachtoffer was van een groepsverkrachting door moslims. Ook zegt zij in het filmpje meerdere keren bedreigd te zijn.

Burgemeester Pauline Krikke reageert: „Ons bereikt het afschuwelijke bericht dat PVV-raadslid Willie Dille is overleden. Mijn gedachten gaan uit naar haar familie en vrienden. Hierbij denken wij ook aan haar collega’s en partijgenoten van de PVV. Dit nieuws is voor iedereen een grote schok. Namens het hele college en als voorzitter van de gemeenteraad heb ik mijn medeleven en steun betuigd aan de PVV-fractie. Het bericht van het overlijden van Willie Dille raakt mij zeer. De gemeenteraad van Den Haag verliest een betrokken en gepassioneerd raadslid en collega. Willie Dille stond voor haar zaak. Ze kon stevig debatteren, maar kon ook humoristisch uit de hoek komen. We zullen haar zeer missen in de raad en in het debat.”

Condoleances stromen binnen

De condoleances en steunbetuigingen stromen binnen nadat het nieuws naar buiten kwam. Vanuit de Tweede Kamer komt de volgende reactie van minister-president Mark Rutte:„Geschokt over het overlijden van Haagse PVV-raadslid Willie Dille. Mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden.”

Burgemeester Krikke (links) reageert geschokt op de dood van raadslid Willie Dille (rechts, archieffoto) Ⓒ ANP

Ook vanuit de landelijke PVV is er een verklaring uitgebracht. „De PVV-Tweede Kamerfractie heeft met grote verslagenheid kennisgenomen van het overlijden van haar voormalige collega Willie Dille. Willie was een geweldige, warme collega die altijd oog had voor haar medemens en de jeugd in het bijzonder. Wij zullen haar enorm missen. Woorden schieten tekort. We wensen haar partner, kinderen, haar collega’s uit de Haagse PVV-fractie en iedereen die haar liefhad heel veel sterkte met dit onbeschrijfelijke verlies.” De lokale PVV-fractie uit Emmen wenst de familie, vrienden en mensen uit haar directe omgeving veel sterkte, kracht en moed toe in deze verschrikkelijke tijd.”

Ook vanuit de lokale politiek wordt meegeleefd. „We zijn zeer geschokt door het overlijden van collega raadslid Willie Dille. We wensen haar familie, vrienden, collega’s en dierbaren veel sterkte en troost bij het verwerken van dit verlies”, meldt PvdA Den Haag. Ook GroenLinks Den Haag ’wenst allen die haar dierbaar zijn veel sterkte bij het verwerken van dit verlies’.

De grootste partij in de Haagse gemeenteraad, Groep de Mos/Hart voor Den Haag schrijft op Twitter: ,,We zullen Willie herinneren als een bevlogen raadslid, die stond voor haar zaak. We wensen nabestaanden, haar vrienden en collega’s van de PVV heel veel sterkte met dit tragische verlies.” ,,Onze gedachten gaan uit naar haar familie, vrienden en partijgenoten”, meldt de Haagse VVD. D66-wethouder Robert van Asten: ,,Wat een verschrikkelijk nieuws. Sterkte voor iedereen die haar in hun hart dragen.”

Premier Mark Mark Rutte zegt geschokt te zijn. „Mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden. Heb Geert Wilders en de PVV veel sterkte gewenst met dit zware verlies. Ik sta in nauw contact met burgemeester Pauline Krikke en J&V minister Ferdinand Grapperhaus”, zo laat hij via Twitter weten.

Dille zat tussen 2010 en 2012 voor de PVV in de Tweede Kamer. Sinds 2010 is ze gemeenteraadslid in Den Haag.