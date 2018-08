Illegaal naaiatelier bij paleis Noordeinde

De kwestie kwam aan het licht na een controle door de gemeente zelf. Een handhaver constateerde volgens een woordvoerder dat er zonder de benodigde vergunning werd gewerkt. „We hebben de heer Munie verzocht de werkzaamheden te staken en dat is ook gebeurd”, aldus een woordvoerder.

Ook is de Omgevingsdienst Haaglanden in actie gekomen, omdat er op het koninklijke Noordeinde een sterke lijmgeur werd geroken, die afkomstig leek te zijn uit het pand waar de werkplaats is gevestigd. Dit hield mogelijk verband met de productie van nieuwe blauwe pvc-tassen en de bekende oranje Omarmbanden, die gedragen worden door prominenten als Lodewijk Asscher, Ali B. en Alexander Pechtold.

Munie laat zijn tassen en armbanden maken door kwetsbare groepen, onder wie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vluchtelingen. Het atelier voldoet mogelijk ook niet aan de Arbo-wetgeving.

Onrust

De tassenontwerper zit sinds enkele maanden antikraak in een kapitaal rijksmonument naast Paleis Noordeinde. De bedoeling is dat het pand in september aan hem wordt overgedragen. Volgens de gemeente dient Munie een maatschappelijk doel en is dat de reden voor verkoop. Over de deal is in de hofstad veel onrust ontstaan, omdat het voor een lage prijs wordt gegund. De financiering zou nog altijd niet rond zijn.

De lokale fractie Groep de Mos, de grootste coalitiepartij, kan het niet geloven dat het pand is verkocht om er onder andere een naaiatelier in te vestigen, terwijl de gemeente, die zegt geen samenwerking met Munie te hebben, weet dat dit in strijd is met het bestemmingsplan. „Dit valt niet uit te leggen aan de Haagse samenleving”, zegt raadslid Ralf Sluijs. „Wat mij ook sterk verbaast is dat de gemeente toegeeft geen enkele maatschappelijke samenwerking met Munie te hebben. Dat terwijl juist de maatschappelijke invulling keer op keer als doorslaggevende reden van de verkoop wordt gegeven. Het fundament onder de deal blijkt daarmee enkel nog drijfzand te zijn.”

Omar Munie, die tot 2013 aan de Rotterdamse Coolsingel zat, wilde niet reageren.