’Moeder en zoon omgekomen bij woningbrand Drachten’

Een man en een baby konden wel worden gered. „Ik heb geen woorden. Het was verschrikkelijk. Gelukkig hebben ze wel mensen van het dak weten te redden. Onder wie een baby”, vertelt een aangeslagen buurvrouw. In totaal zijn zeven personen met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. De woning brandde volledig uit.

Buurtbewoners vertellen dat er veel vuur was. Omwonenden vertellen dat de familie die in het huis woont altijd veel aanloop had. „De omgekomen moeder stond voor iedereen klaar.” Er waren negen mensen in de woning. Volgens buurtbewoners behoorde iedereen in het huis tot de familie onder wie ook „dochters met aanhang”. De Drachtenaren zijn er stil van. „Het komt wel heel erg dichtbij. Iedereen heeft alles op alles gezet en amper geslapen. Ik probeer het nu maar weer”, vertelt een straatgenoot.

De identiteit van de doden is nog niet officieel vastgesteld. De politie verwacht in de loop van de middag meer te kunnen zeggen over de identiteit van slachtoffers.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie heeft het huis en directe omgeving afgezet en als plaats delict bestempeld, wat zou kunnen wijzen op een mogelijke misdaad. Agenten bewaken de afzetting.

In de loop van de dag begint het forensisch onderzoek. Volgens de politie kunnen de onderzoekers daar alleen mee beginnen als het pand veilig is verklaard.

LIVE – Correspondent André Spaansen is in Drachten. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel.