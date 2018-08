Schip met 87 migranten komt aan in Spanje

Ⓒ AFP

MADRID - Een reddingsschip met aan boord 87 migranten is aangekomen in Spanje. Het vaartuig Open Arms arriveerde donderdagochtend in de zuidelijke havenstad Algeciras (Andalusië), meldt hulporganisatie Proactiva. De migranten, onder wie twaalf minderjarigen uit Soedan en Gambia, zijn ruim een week geleden gered bij Libië.