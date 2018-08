Kinderen overleden na bootongeval Turkije

De boot raakte in de problemen bij de Turkse provincie Aydin. De Turkse kustwacht stuurde vervolgens een reddingsteam op pad. Ook verleenden een helikopter en een vliegtuig bijstand. De hulpverleners wisten vier drenkelingen te redden. Ze troffen negen lichamen aan in zee. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt.

