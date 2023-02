FNV houdt landelijke manifestatie na afwijzing 5% loonsverhoging

Onder anderen reinigingspersoneel en boa’s eisen een loonsverhoging van 12 procent. De vakbond heeft het voorstel van de VNG van 5 procent verhoging in 2023 en 3 procent verhoging in 2024 afgewezen.

Naast de manifestatie wordt in verschillende plaatsen gestaakt. Op maandag hield de FNV een manifestatie op de Koekamp in Den Haag, gevolgd door een driedaagse staking van reinigingspersoneel tot en met woensdag. Vanaf woensdag leggen hun Rotterdamse collega’s het werk neer tijdens een zesdaagse staking.

Eerder staakte de reinigingsdienst van Utrecht. Dat leidde tot bergen vuil in de stad, die de stakers na afloop zelf opruimden. In Emmen werd afgelopen donderdag geen vuilnis opgehaald, in de Betuwe bleven de vuilniswagens vorige week binnen en waren de milieustraten dicht en ook in Groningen staakten de medewerkers van Stadsbeheer.