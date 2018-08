Honderden planten op de vlucht voor klimaat

De planten die dan mogelijk verdwijnen zijn onder meer de bosaardbei, kruisbladgentiaan, linnaeusklokje, Zweedse kornoelje en de rijsbes.

Tegelijk wordt ons land bij zo’n temperatuurstijging ook geschikt voor zo’n 1000 zuidelijke plantensoorten. „Tegenover het verdwijnen van soorten staat de mogelijke komst van klimaatvluchtelingen uit het zuiden. Met temperaturen die overeenkomen met Zuid-Frankrijk is het potentieel van soorten groot”, aldus de universiteit.

De gemiddelde jaartemperatuur in Nederland is nu ongeveer 10 graden. Volgens klimaatscenario’s van het KNMI stijgt de gemiddelde temperatuur in 2085 tot 11, 12, 13 of zelfs 14 graden.

Het onderzoek is gepubliceerd op de natuurwebsite Nature Today.