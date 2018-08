Van Doorn: dood Dille is trieste zaak

Van Doorn was in het verleden gemeenteraadslid voor de PVV, maar hij verliet de partij, bekeerde zich tot de islam en is nu raadslid voor de islamitische Partij van de Eenheid. Dille zei in een filmpje op haar Facebookpagina dat ze was ontvoerd, verkracht en mishandeld door een groep moslims. Ze zei dat Van Doorn erachter zit. „Hij haat mij intens, het is een vreselijk gemene man”, zei ze. Van Doorn zei dat hij overwoog aangifte te doen vanwege smaad of laster.

