Willie Dille deed nooit aangifte van verkrachting

Vandaag is naar buiten gekomen dat Dille zichzelf woensdag van het leven heeft beroofd.

„We hebben haar gestimuleerd om aangifte te doen, maar dit is niet gebeurd”, zegt een politiewoordvoerder. „Een onderzoek start met de aangifte, daarnaast waren er te weinig concrete aanknopingspunten.”

De politica kwam gisteren in het nieuws nadat zij een video plaatste op Facebook met de boodschap dat zij het slachtoffer was van een groepsverkrachting door moslims.

Dille stelde in het filmpje dat Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid hierachter zat. Ook zegt zij in het filmpje meerdere keren bedreigd te zijn door moslims. „Het is een trieste zaak”, besluit de politiewoordvoerder.

Woordvoerder Anthony Heeren van de PVV Den Haag meldt dat de partij op een later moment uitgebreid zal ingaan op de bedreigingen en groepsverkrachting. „Inclusief de rol van de politie hierin.”