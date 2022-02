Tweede Kamer wil met spoed debat over zelfdoding undercoveragent

Een meerderheid van de Kamer wil na een voorstel van PVV-Kamerlid Lilian Helder zo snel mogelijk een debat over de kwestie. Naar aanleiding van een publicatie in De Telegraaf eisen kritische Kamerleden bovendien opheldering van minister Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) over de dubbele pet die het OM op heeft gehad in het onderzoek naar de zelfmoord van de undercoveragent. Een woordvoerder van het ministerie zegt ’niet op die brief met opheldering vooruit te willen lopen’.

De officier van justitie die het Rijksrecherche-onderzoek naar de suïcide van een undercoveragent tijdens een operatie vorig jaar leidde, was namelijk dezelfde zaaksofficier als in de strafzaak waarin de infiltrant werd ingezet. Dit is in het kader van de onafhankelijkheid zeer opmerkelijk. Het OM Zeeland-West Brabant bevestigt dat het om dezelfde officier gaat. De nabestaanden van de undercoveragent vrezen ’voor de slager die zijn eigen vlees keurt’.

Een debat over de undercoverafdeling van de politie was al eerder toegezegd, maar de Tweede Kamer wilde eerst drie rapporten van de inspectie van Justitie en Veiligheid afwachten. Die zijn er nu. De inspectie kraakt in die kritische rapporten de werkwijze van de politieafdeling die onder meer verantwoordelijk is voor geheime operaties tegen de georganiseerde misdaad. Vriendjespolitiek, een onveilige werksfeer en gebrekkige samenwerking kunnen volgens onderzoekers voor serieuze problemen zorgen.

PVV’er Helder benadrukt bij haar debatverzoek dat er snel opheldering moet komen over de werkomstandigheden bij de politieafdeling. Er wordt geprobeerd om volgende week nog het debat te voeren.