Code oranje: KNMI waarschuwt voor gevaarlijk weer in westen

Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers rekening te houden met de weersomstandigheden. In de provincies waar code oranje geldt moeten ze rekening houden met gevaarlijke rijomstandigheden.

Code oranje betekent officieel: „Wees voorbereid. Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is”, legt het KNMI uit op de site.

Donderdagmiddag komen er in het zuidoosten en oosten van het land onweersbuien voor. Daarbij kunnen hagel, windstoten van 60-75 km/u en plaatselijk veel regen in korte tijd voorkomen.

Volgens NOS-weerman Peter Kuipers Munneke treft het noodweer Zeeland tussen 18.00 - 0.00, Zuid-Holland tussen 19.00 - 1.00 en trekt het zo steeds verder omhoog over het land.

Volgens Rijkswaterstaat kunnen de weersomstandigheden voor gevaarlijke situaties zorgen. „Zo kunnen takken van bomen vallen en is een kans dat bomen omwaaien. Hoewel veel bomen al blad verliezen staan de meeste nog vol in blad. Daardoor vangen ze veel wind. De droogte speelt ook een