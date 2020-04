Ook LUMC lanceert corona-app

Omdat tot nu toe enkel Nederlanders met symptomen worden getest, weet met nog niet precies hoeveel Nederlanders er besmet zijn met het virus. „Door van zoveel mogelijk mensen in Nederland gegevens over klachten te verzamelen, kunnen we onderzoeken hoeveel mensen het coronavirus hebben (gehad) en waar zij in Nederland verblijven”, schrijft het ziekenhuis op haar website.

In eerste instantie gebruikt het LUMC de gegevens om zicht te krijgen op de verspreiding en context in de eigen regio. De dataset met landelijke gegevens is ook beschikbaar voor andere medische instanties en onderzoekscentra.