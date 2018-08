Opvallend veel auto-inbraken aan Zeeuwse kust

Ⓒ Hollandse Hoogte

MIDDELBURG - Vakantiegangers en dagjesmensen zijn dit zomerseizoen veel vaker dan in voorgaande jaren de dupe van auto-inbraken langs de Zeeuwse kust. In de hele provincie zijn in amper een maand tijd 184 van dit soort inbraken gemeld, waarvan 105 langs de kust.