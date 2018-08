Wanneer barst zomerstorm écht los?

Helga van Leur vermoedt dat de ’hel’ rond 18 uur losbarst Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amsterdam - Nederland is in de ban van een zomerstorm. Na een allesverzengende hitte gaat het vandaag los. Het KNMI heeft al in grote delen van het land code oranje uitgeroepen. Maar wanneer begint de ellende eigenlijk? Vier weerexperts delen hun verwachtingen met De Telegraaf. En houden daarbij allemaal een slag om de arm.