Twee doden door crash Nederlands vliegtuigje in Münster

Het ging om een vlucht waarbij de piloot bepaalde manoeuvres moest doen om het brevet te halen of te behouden. Volgens de regionale krant Westfälische Nachrichten zaten een piloot en een examinator in het toestel, maar dat konden de autoriteiten nog niet bevestigen. Het is ook nog niet bekend waar de slachtoffers vandaan komen.

Volgens een woordvoerder van het vliegveld in Münster-Osnabrück is het neergestorte vliegtuigje een Beech G 58 Baron. Mogelijk werden met het toestel landingsoefeningen gedaan. „Dat is bij ons niet ongebruikelijk”, zei de zegsman.