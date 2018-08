Gaslek Roermond verholpen

Ⓒ Hollandse Hoogte

ROERMOND - UPDATE - Het gaslek in nieuwbouwwijk ’t Parcje in Roermond is gedicht. Omwonenden mogen weer terug naar hun huizen. Medewerkers van netbeheerder Enexis verrichten reparatiewerk maar „de uitstroom van het gas is gestopt”, aldus de Veiligheidsregio.